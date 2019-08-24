В ПриватБанке рассказали, на что украинцы тратят деньги с карт

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В июле в сети торговых терминалов ПриватБанка украинцы потратили с банковских карт более 20,8 млрд грн, из них 9,5 млрд – на продукты питания.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
«Мы целенаправленно переводим Украину на безналичные расчеты. Это не только современно, но и удобно. 200 тысяч терминалов – наш новый рекорд, но останавливаться на нем мы не собираемся», – отметил руководитель направления обслуживания торговых предприятий ПриватБанка Евгений Васильцов.
В июле с карт ПриватБанка украинцы потратили:
По словам Васильцова, сегодня сеть POS-терминалов банка насчитывает 200 тысяч устройств, поэтому такая статистика является репрезентативной для всей Украины.
Ежемесячно клиенты банка осуществляют в POS-терминалах более 100 миллионов операций:
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