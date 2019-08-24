В ПриватБанке рассказали, на что украинцы тратят деньги с карт

В июле в сети торговых терминалов ПриватБанка украинцы потратили с банковских карт более 20,8 млрд грн, из них 9,5 млрд – на продукты питания.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Мы целенаправленно переводим Украину на безналичные расчеты. Это не только современно, но и удобно. 200 тысяч терминалов – наш новый рекорд, но останавливаться на нем мы не собираемся», – отметил руководитель направления обслуживания торговых предприятий ПриватБанка Евгений Васильцов.

В июле с карт ПриватБанка украинцы потратили:

9,5 млрд – на продукты питания,

на кафе, рестораны и другие места общественного питания – 2,1 млрд грн,

почти 10%, или 2 млрд грн – на мебель и товары для дома,

более 1,5 млрд грн – на одежду и обувь.,

расходы на аптеки и медицину – 1,45 млрд грн.

По словам Васильцова, сегодня сеть POS-терминалов банка насчитывает 200 тысяч устройств, поэтому такая статистика является репрезентативной для всей Украины.

Ежемесячно клиенты банка осуществляют в POS-терминалах более 100 миллионов операций: