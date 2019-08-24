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Первые ж/д вокзалы могут сдать в концессию уже в следующем году

Первые ж/д вокзалы могут сдать в концессию уже в следующем году

“Укрзализныця” планирует сдать в концессию первые железнодорожные вокзалы в 2020 году. Такое заявление сделал глава правления “Укрзализныци” Евгений Кравцов.

По его словам, УЗ работает над этим вопросом и собирается сдать первые вокзалы в концессию уже в конце 2020 – начале 2021 года.

“Мы работаем со Всемирным банком и IFC над этим вопросом и имеем амбицию сдать первые вокзалы в концессию уже в конце 2020 – начале 2021 года. Это позволит, с одной стороны, привлечь частные инвестиции для реконструкции вокзальной инфраструктуры, с другой – железная дорога получит партнеров, которые помогут развивать процессы эффективного управления активами, – сообщил Кравцов. – Поэтому мы с нетерпением ожидаем скорейшего принятия закона “О концессии”, который был проголосован в первом чтении еще в апреле 2018 года”.

По материалам Економічна Правда
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