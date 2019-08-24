ЕС требует от Великобритании погасить долги на десятки миллиардов евро

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Великобритания должна выплатить Европейскому Cоюзу десятки миллиардов евро долгов даже в случае выхода страны из ЕC без утверждения соглашения.
Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева.
“Важно дать понять, что расчет по долгам имеет решающее значение для успешного начала новых отношений, основанных на взаимном доверии”, — сказала Андреева.
Координатор по делам Brexit в Европейском парламенте Ги Верхофстадт в своем Twitter сделал еще более острое заявление.
“Если Великобритания не заплатит должное, ЕС не будет вести переговоры о торговом соглашении. После Brexit без соглашения это будет первым условием любых переговоров”, — заявил Ги Верхофстадт.
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