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Центробанк Англии хочет заменить доллар цифровой валютой

Центробанк Англии хочет заменить доллар цифровой валютой

Вложения в американскую валюту — слишком рискованная инвестиция, заявил председатель Центрального банка Англии Марк Карни. Он считает, что мир не может рисковать, используя доллар как резервную валюту. Что нужна другая денежная единица для этого, и она должна быть цифровой.

«В многополярном мире вам нужна многополярная валюта», — подчеркнул Карни, передает CNBC.

Британский финансист выделил два ключевых валютных риска на текущий момент:

  • торговые войны по всему миру, и подчеркнул значимую роль США в них. Она подрывает доверие к доллару;
  • активное снижение ставок центробанков по всему миру, вплоть до отрицательных значений.

В связи с этим, он считает необходимой привязку новой многополярной резервной валюты мира к глобальной корзине товаров. Это, по мнению Карни, позволит поддерживать стабильность курса и свести к минимуму товарные риски.

По материалам УБР
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