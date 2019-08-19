Межбанк: рынок сегодня "покачало"

Как мы писали в сегодняшнем утреннем валютном прогнозе – рынок сегодня “покачало”, а тренд на торгах зависел от действий крупнейших игроков и спекулянтов.

Первые – на самом деле просто закрывали свои текущие операции перед трем выходными и даже не стремились “играть роль” драйверов по курсу. А вот спекулянты поняли, что так как рынок достаточно “вялый” и малообъемный – у них есть шанс поиграть на нервах, как покупателей, так и продавцов. Подстраиваясь под действия основных игроков – спекулянты поработали не только “ в две стороны”, но и “на повышение”.

В итоге по дню доллар вырос с 25,00/25,04 до 25,09/25,12 гривен, а общий настрой рынка все же оказался в пользу небольшого продолжения этого роста и после выходных.

Сохранятся ли эти настроения участников торгов и во вторник – покажет время, но “Минфин” не склонен рассматривать сегодняшний рост котировок как что-то предвещающее значительный рост курса в начале следующей недели. Все-таки фактор нового аукциона по размещению ОВГЗ, зачисления валютной выручки фактически за два дня (из-за нерабочего в Украине понедельника) и скорого завершения месяца – могут помочь гривне быстро отвоевать потерянные сегодня позиции.

Ход торгов:

Начав с декларативных утренних котировок 25,00/25,04 гривен (что было ниже вчерашнего закрытия 25,03/25,065), доллар сразу же пошел вверх. Объемы были невелики, но спрос преобладал. К 11 часам курс вырос до 25,04/25,06 гривен, а к 12:00 достиг отметки 25,05/25,075.

Крупные клиенты достаточно быстро закрыли свои основные сделки и практически ушли с рынка к обеду на котировках 25,085/25,11 гривен за доллар, оставив межбанк практически спекулянтам и мелким банкам.

После обеда к 15 часам доллар их стараниями вырос до 25,09/25,12 гривен, а к 16:00 и вовсе – до 25,11/25,14 гривен. Но затем несколько небольших сделок окончательно зафиксировали доллар на уровне 25,09/25,12 уже до самого завершения сессии.

Главные события 23 августа на межбанке:

1) Раскачка курса на малообъемном предпраздничном рынке с утренних 25,00/25,04 гривен до 25,09/25,12 к моменту завершения сессии;

2) НБУ не выходил на торги в публичном формате;

3) Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 25,0542 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 27 августа установлен на уровне 25,0628.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 25,09 / 25,12

евро – 27,75 / 27,78

российский рубль – 0,3817 / 0,3826

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1092 / 1,1094

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