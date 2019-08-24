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Промпроизводство в Украине падает второй месяц подряд

Промпроизводство в Украине падает второй месяц подряд

Объемы промышленного производства в июле 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 0,2%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, за январь-июль промпроизводство выросло на 0,4%.

За первые семь месяцев в добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 2,6%, в перерабатывающей промышленности – 0,0%, в снабжении электроэнергией, газа и кондиционированного воздуха зафиксировано падение на 1,8%.

Отметим, в марте 2019 года объемы промышленного производства выросли на 2,1% – впервые за четыре месяца. В апреле рост ускорился до 5,2%, однако в мае замедлилась до 1,6%. В июне объемы вновь сократились на 2,3%.

По материалам РБК-Украина
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