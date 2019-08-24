Промпроизводство в Украине падает второй месяц подряд

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Объемы промышленного производства в июле 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 0,2%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
По данным статистического ведомства, за январь-июль промпроизводство выросло на 0,4%.
За первые семь месяцев в добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 2,6%, в перерабатывающей промышленности – 0,0%, в снабжении электроэнергией, газа и кондиционированного воздуха зафиксировано падение на 1,8%.
Отметим, в марте 2019 года объемы промышленного производства выросли на 2,1% – впервые за четыре месяца. В апреле рост ускорился до 5,2%, однако в мае замедлилась до 1,6%. В июне объемы вновь сократились на 2,3%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько мяса за свою пенсию может купить пенсионерВчера, 13:01 - 6162 10
Могут ли потребители получить без субсидий газ по летним ценамВчера, 14:02 - 11352 4
Пенсионный фонд Японии предупреждает о глобальных инвестиционных потеряхВчера, 02:17 - 9204 2
На программу Kyiv Smart City выделили 703 млн: как потратили деньги24.08.2019, 19:29 - 643 1
Подорожание картошки: эксперт объяснила, почему цена может расти и дальше4 ч. назад - 889 1
Какими авто украинцы пополняют отечественный автопаркВчера, 16:13 - 17518
Валютные качели: каким будет курс доллара в Украине к началу осениВчера, 21:00 - 16813
Могут ли потребители получить без субсидий газ по летним ценамВчера, 14:02 - 11352 4
Нацбанк дал прогноз валютного рынка на осеньВчера, 15:16 - 9961
Сколько мяса за свою пенсию может купить пенсионерВчера, 13:01 - 6162 10
Создан электросамокат, который сам едет на подзарядку24.08.2019, 13:17 - 1254
Opel представила первый в мире ралли-кар на батареях (фото)23.08.2019, 15:10 - 334
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг Солнца19.08.2019, 14:10 - 1602 1
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 2723 11
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС13.08.2019, 15:34 - 11212 5