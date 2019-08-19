Руководство государственных шахт присвоило свыше полмиллиарда бюджетных средств

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Служба безопасности Украины разоблачила руководство государственных угольных шахт в хищении более полмиллиарда средств госбюджета.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
“Установлено, что в течение 2016-2019 годов должностные лица ОАО “Лисичанскуголь”, ГП “Мирноградуголь”, ГП “Шахта им. М.С. Сургая”, ГП “Первомайскуголь”, ГП “Шахтоуправление “Южнодонбасская № 1” организовали механизм хищения средств предприятий через процедуру государственных закупок”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что руководство “прописывало” условия проведения тендеров шахтного оборудования под заранее определенных победителей – подконтрольные фирмы-прокладки. Затем указанным выше предприятиям было перечислено более 500 млн гривен, которые с использованием финансовых инструментов распределялись между организаторами и участниками противоправной сделки.
СБУ совместно с Генеральной прокуратурой Украины задокументировала, что оборудование, необходимое для устойчивого функционирования шахт, не обновлялось, а лишь время от времени ремонтировалось. По заключению специалистов, из-за сделки существенно снижалась эффективность работы предприятий и создавались угрозы жизни и здоровью работников.
В рамках начатого уголовного производства по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, продолжается документирование противоправной деятельности должностных лиц государственных предприятий угольной промышленности.
Происходят обыски и ряд других следственных действий для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Закупка угля по "Роттердам +" сейчас является самым дешевым вариантом - экс-глава НКРЭКУ3 ч. назад - 447 25
Закон вступил в силу: МВД предупредили владельцев "еврономеров" о жестких санкцияхВчера, 16:03 - 5991 17
В "Нафтогазе" отчитались о подготовке к остановке транзита российского газа7 ч. назад - 863 5
Слуга народа готовит почти 500 законопроектовВчера, 15:00 - 1570 4
Первый "еврономер" оштрафовали: сколько заплачено2 ч. назад - 4308 3
Первый "еврономер" оштрафовали: сколько заплачено2 ч. назад - 4308 3
Межбанк: валюте устроили испытание на прочностьВчера, 18:40 - 1957
Чурий рассказал, кто сегодня делает погоду на валютном рынкеВчера, 17:03 - 1377
В США придумали новый способ оплаты товаров в супермаркетах9 ч. назад - 1373
В каких регионах уже можно купить газ по летним ценам (инфографика)5 ч. назад - 1357
Opel представила первый в мире ралли-кар на батареях (фото)2 ч. назад - 32
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг Солнца19.08.2019, 14:10 - 1245
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 2345 7
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС13.08.2019, 15:34 - 9808 5
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 1597