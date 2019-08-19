0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 50 0

Руководство государственных шахт присвоило свыше полмиллиарда бюджетных средств

Руководство государственных шахт присвоило свыше полмиллиарда бюджетных средств

Служба безопасности Украины разоблачила руководство государственных угольных шахт в хищении более полмиллиарда средств госбюджета.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

“Установлено, что в течение 2016-2019 годов должностные лица ОАО “Лисичанскуголь”, ГП “Мирноградуголь”, ГП “Шахта им. М.С. Сургая”, ГП “Первомайскуголь”, ГП “Шахтоуправление “Южнодонбасская № 1” организовали механизм хищения средств предприятий через процедуру государственных закупок”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство “прописывало” условия проведения тендеров шахтного оборудования под заранее определенных победителей – подконтрольные фирмы-прокладки. Затем указанным выше предприятиям было перечислено более 500 млн гривен, которые с использованием финансовых инструментов распределялись между организаторами и участниками противоправной сделки.

СБУ совместно с Генеральной прокуратурой Украины задокументировала, что оборудование, необходимое для устойчивого функционирования шахт, не обновлялось, а лишь время от времени ремонтировалось. По заключению специалистов, из-за сделки существенно снижалась эффективность работы предприятий и создавались угрозы жизни и здоровью работников.

В рамках начатого уголовного производства по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, продолжается документирование противоправной деятельности должностных лиц государственных предприятий угольной промышленности.

Происходят обыски и ряд других следственных действий для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Все, что мы знаем про:СБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.