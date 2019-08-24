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В новых домах от 4 этажей лифты станут обязательными (инфографика)

В новых домах от 4 этажей лифты станут обязательными (инфографика)

Обновленные государственные строительные нормы (ГСН) с требованием проектирования лифтов в новых жилых домах высотой от четырех этажей вступят в силу с 1 декабря 2019 года.

Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

Обновленными государственными строительными нормами (ГСН) по проектированию жилых домов введены новые требования:
• рекомендуется обустраивать лифты в новых жилых домах от 3-х этажей;
• в новом жилье высотой 4 этажа и более лифты предусматриваются обязательно.

По старым нормам лифты в жилых домах должны проектироваться лишь от 5 этажей.

“Таким образом мы хотим повысить комфорт жителей. Это банальное удобство и доступность людей, особенно маломобильных групп населения: людей с инвалидностью, беременных женщин, пожилых людей, родителей с маленькими детьми”, – отмечает министр.

Новые нормы начнут действовать уже с 1 декабря, то есть с этой зимы все новые дома должны строиться в соответствии с этими нормами.

При этом, лифты, их оборудование, размещение машинного и блочного помещений и лестниц между этими помещениями будут обустраивать по соответствующим стандартам.

По материалам Finance.UA
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