Украина обжаловала в РФ взыскание 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти"

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Украина подала кассационную жалобу в Верховный Суд РФ на решение о взыскании 112 миллионов долларов плюс проценты в пользу “Татнефти” из-за потери доли в “Укртатнафте” (Кременчугский НПЗ, Полтавская область).
Об этом свидетельствует картотека арбитражных судов.
Отмечается, что истцом является Министерство юстиции Украины.
Дату рассмотрения иска пока не назначили.
Напомним, ранее 18,296% акций Кременчуцкого НПЗ принадлежало структурам, близким к ОАО “Татнефть”, еще 28,7788% – министерству имущества Татарстана.
Затем на предприятии появились новые акционеры, близкие к украинской группе “Приват” и бизнесмену Александру Ярославскому.
В результате судебных разбирательств доля татарстанских акционеров была практически обнулена, а на предприятии появился новый крупный акционер, связанный с группой “Приват” – ООО “Корсан”. Боголюбов и Коломойский – давние деловые партнеры и соучредители не оформленной официально группы “Приват”.
В октябре 2007 было заявлено о силовом захвате НПЗ. В связи с этим российская “Татнефть” прекратила поставки нефти на НПЗ.
“Татнефть” предъявила иск Украине в мае 2008 года на основании российско-украинского соглашения о защите инвестиций, заключенного в 1998 году.
Российская компания выиграла дело – международный арбитраж в июле 2014 года обязал Украину выплатить “Татнефти” компенсацию в размере 112 млн долларов плюс проценты.
Украина подала ходатайство об отмене арбитражного решения, но 29 ноября 2016 года Апелляционный суд Парижа его отклонил и обязал Украину возместить расходы “Татнефти”.
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