Пенсионный фонд назвал преимущества электронных пенсионных удостоверений (инфографика)

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В Пенсионном фонде Украины напомнили преимущества использования электронных пенсионных удостоверений.
Об этом сообщает пресс-служба фонда на странице в Facebook.
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“По состоянию на июль текущего года в Украине 603 тысячи пенсионеров оформили себе электронные удостоверения”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что е-удостоверения объединяют в себе как графическую так и электронную информацию. Пенсионное удостоверение имеет ключи электронной квалифицированной подписи.
Среди преимуществ документа:
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