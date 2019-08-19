Пенсионный фонд назвал преимущества электронных пенсионных удостоверений (инфографика)

В Пенсионном фонде Украины напомнили преимущества использования электронных пенсионных удостоверений.

Об этом сообщает пресс-служба фонда на странице в Facebook.

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“По состоянию на июль текущего года в Украине 603 тысячи пенсионеров оформили себе электронные удостоверения”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что е-удостоверения объединяют в себе как графическую так и электронную информацию. Пенсионное удостоверение имеет ключи электронной квалифицированной подписи.

Среди преимуществ документа: