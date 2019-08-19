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Пенсионный фонд назвал преимущества электронных пенсионных удостоверений (инфографика)

Пенсионный фонд назвал преимущества электронных пенсионных удостоверений (инфографика)

В Пенсионном фонде Украины напомнили преимущества использования электронных пенсионных удостоверений.

Об этом сообщает пресс-служба фонда на странице в Facebook.

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“По состоянию на июль текущего года в Украине 603 тысячи пенсионеров оформили себе электронные удостоверения”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что е-удостоверения объединяют в себе как графическую так и электронную информацию. Пенсионное удостоверение имеет ключи электронной квалифицированной подписи.

Среди преимуществ документа:

  • В вебпортале органов власти можно получить электронные документы;
  • Пенсионеры получают возможность подключиться к «Ощад24/7»;
  • у получателей пенсий будет свой личный кабинет на вебпортале ПФУ;
  • за различные услуги теперь можно рассчитаться с помощью платежных информ-киосков;
  • появляется возможность получать СМС-сообщения о финансовых операциях с пенсионным удостоверением («СМС-информаирование»).

По материалам Finance.UA
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