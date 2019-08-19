В Запорожье будут курсировать электрические рейсовые автобусы

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В следующем году на улицах одного из городов Украины появятся 10 электрических автобусов, которые закупят в рамках реализации Киотского протокола. Общая стоимость этого проекта равна 217,66 миллиона гривен.
На электробусы, в частности, выделят 179,2 млн грн. То есть одно такое экологическое транспортное средство стоит 17,9 млн грн. На покупку стандартных станций подзарядки выделят 8,49 млн грн, а на покупку станций быстрой подзарядки – 2,74 млн грн. Первыми их запустят в Запорожье.
Стандартные станции подзарядки установят в автопарках, а станции быстрой подзарядки – на конечных остановках общественного транспорта. Электробусы будут обеспечены бесперебойным питанием. К сожалению, источники не называют марку электробусов, которые закупят для Запорожья. Возможно, это будут польские электрические автобусы Urbino компании Solaris.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Закупка угля по "Роттердам +" сейчас является самым дешевым вариантом - экс-глава НКРЭКУ8 ч. назад - 734 37
В "Нафтогазе" отчитались о подготовке к остановке транзита российского газа11 ч. назад - 1063 9
Розенко пообещал в следующем году минимальную зарплату 7 тысяч грн7 ч. назад - 2334 6
Первый "еврономер" оштрафовали: сколько заплачено7 ч. назад - 12603 3
Tesla запустила сервис аренды солнечных панелей19.08.2019, 22:29 - 2011 3
Первый "еврономер" оштрафовали: сколько заплачено7 ч. назад - 12603 3
Розенко пообещал в следующем году минимальную зарплату 7 тысяч грн7 ч. назад - 2334 6
Принят новый стандарт автогражданки6 ч. назад - 2210 1
В каких регионах уже можно купить газ по летним ценам (инфографика)9 ч. назад - 1955
В США придумали новый способ оплаты товаров в супермаркетах14 ч. назад - 1657
Opel представила первый в мире ралли-кар на батареях (фото)6 ч. назад - 55
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг Солнца19.08.2019, 14:10 - 1253
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 2365 7
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС13.08.2019, 15:34 - 9879 5
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 1607