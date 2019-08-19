В Запорожье будут курсировать электрические рейсовые автобусы

В следующем году на улицах одного из городов Украины появятся 10 электрических автобусов, которые закупят в рамках реализации Киотского протокола. Общая стоимость этого проекта равна 217,66 миллиона гривен.

На электробусы, в частности, выделят 179,2 млн грн. То есть одно такое экологическое транспортное средство стоит 17,9 млн грн. На покупку стандартных станций подзарядки выделят 8,49 млн грн, а на покупку станций быстрой подзарядки – 2,74 млн грн. Первыми их запустят в Запорожье.

Стандартные станции подзарядки установят в автопарках, а станции быстрой подзарядки – на конечных остановках общественного транспорта. Электробусы будут обеспечены бесперебойным питанием. К сожалению, источники не называют марку электробусов, которые закупят для Запорожья. Возможно, это будут польские электрические автобусы Urbino компании Solaris.

Справка Finance.ua: