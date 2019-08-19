Инвестиции в "чистую" энергетику Украины составили 3,3 млрд евро (инфографика)

Население, бюджетная сфера и теплокоммунэнерго уменьшили потребление газа в 2018 по сравнению с 2014 годом. Таким образом, Украина ежегодно экономит около 1,2 млрд евро, не тратя их на закупку голубого топлива.

Об этом рассказал на заседании Кабмина глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук

Благодаря эффективным законодательным стимулам имеем 3,3 млрд евро привлеченных инвестиций в возобновляемую энергетику и энергоэффективность.

Больше всего инвестиций вложено в «чистую» энергетику:

более 2,5 млрд евро – в около 3000 МВт мощностей возобновляемой электроэнергетики;

более 500 млн евро – в более 2200 МВт новых мощностей, генерирующих тепло «не из газа».

Около 650 тыс. семей (а это эквивалентно двум регионам Украины) утеплились благодаря софинансированию «теплых кредитов» из государственного и местных бюджетов. Теперь все эти семьи экономят до 70% на коммунальных услугах, а их недвижимость выросла в цене примерно на 30%.

Еще 3 тыс. ОСМД могут привлечь до 1 млрд грн «теплых кредитов» в этом году.

В 35 раз увеличен объем финансирования местных программ удешевления «теплых кредитов»: с 5 млн грн в 2014 до около 170 млн грн в 2019 году.