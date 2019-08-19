Химзавод Фирташа подозревают в уклонении от уплаты 56 млн налогов

ГФС расследует уголовное производство в отношении должностных лиц ОАО “Ровноазот” (принадлежит Ostchem Дмитрия Фирташа) относительно умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на постановление Шевченковского райсуда.

Основанием для проведения расследования стал акт о результатах проверки предприятия в мае 2017 года относительно импорта природного газа в 2013 году и экспорта минудобрений в пользу NFTrading AG (Швейцария) в 2013-2014 годах.

В ГФС считают, что должностные лица “Ровноазота” при осуществлении внешнеэкономической деятельности занизили налог на прибыль в сумме 56,4 млн грн.

Отмечается, что “Ровноазот”, HF Trading AG, Ostchem Holding Limited являются связанными лицами.

В постановлении суда говорится, что анализ контрактов Ostchem и “Газпрома” на поставку газа показал отсутствие каких-либо факторов, которые могли бы повлиять на увеличение стоимости газа в 2013 году.

В результате ГФС пришла к выводу, что Ostchem умышленно занижал доходы для уклонения от уплаты налогов. За 2013-2014 гг. сумма занижения составила 56,4 млн грн.