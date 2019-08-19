Химзавод Фирташа подозревают в уклонении от уплаты 56 млн налогов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
ГФС расследует уголовное производство в отношении должностных лиц ОАО “Ровноазот” (принадлежит Ostchem Дмитрия Фирташа) относительно умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на постановление Шевченковского райсуда.
Основанием для проведения расследования стал акт о результатах проверки предприятия в мае 2017 года относительно импорта природного газа в 2013 году и экспорта минудобрений в пользу NFTrading AG (Швейцария) в 2013-2014 годах.
В ГФС считают, что должностные лица “Ровноазота” при осуществлении внешнеэкономической деятельности занизили налог на прибыль в сумме 56,4 млн грн.
Отмечается, что “Ровноазот”, HF Trading AG, Ostchem Holding Limited являются связанными лицами.
В постановлении суда говорится, что анализ контрактов Ostchem и “Газпрома” на поставку газа показал отсутствие каких-либо факторов, которые могли бы повлиять на увеличение стоимости газа в 2013 году.
В результате ГФС пришла к выводу, что Ostchem умышленно занижал доходы для уклонения от уплаты налогов. За 2013-2014 гг. сумма занижения составила 56,4 млн грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Закон вступил в силу: МВД предупредили владельцев "еврономеров" о жестких санкцияхВчера, 16:03 - 4124 9
Прокуратура рассказала подробности схемы мошенничества с купюрамиВчера, 12:11 - 1852 8
Снижение цен на электроэнергию даст экономике Украины 18 миллиардов - ГерусВчера, 11:02 - 1163 5
Кабмин разрешил внепланово проверять бизнесВчера, 12:00 - 13424 4
Укравтодор создал онлайн-карту ремонта дорог в Украине (инфографика)Вчера, 13:01 - 1679 3
Кабмин разрешил внепланово проверять бизнесВчера, 12:00 - 13424 4
Закон вступил в силу: МВД предупредили владельцев "еврономеров" о жестких санкцияхВчера, 16:03 - 4124 9
Курс наличного доллараВчера, 12:37 - 3422
Кабмин установил лимиты абонплаты за жилищно-коммунальные услугиВчера, 14:01 - 2801 1
Из ГСН убрали еще одно устаревшее требованиеВчера, 11:15 - 2331
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг Солнца19.08.2019, 14:10 - 1178
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 2296 7
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС13.08.2019, 15:34 - 9694 5
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 1561
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 1983