Сколько зарабатывают сотрудники Минобразования

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
“Чистая” средняя заработная плата министра образования и науки в Украине составляет 41 243,59 гривен, а его первого заместителя – 49 660,59 грн.
Об этом в ответ на запрос издания “Комментарии” сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.
Как отмечается, это средняя заработная плата за период с января по июль этого года, после удержания всех налогов и сборов, в расчете на один месяц.
Заместители министра, а таких целых пять, получают средние заработные платы от 43 897,46 до 47 823,84 гривен. Средний заработок государственного секретаря – 75 941,00 гривен (2 999 долларов США, наличный курс на сегодня 25,32 грн/дол).
“Штатная численность работников по состоянию на 1 августа 2019 года – 412 человек. Фактическая численность – 361 человек”, – говорится в сообщении.
А вот оклады работников министерства, согласно штатному расписанию на 2019 год, стартуют от 9 732 гривен. Именно такой оклад имеет государственный эксперт. Самый большой оклад у государственного секретаря – 24 000 гривен, у министра – 16 000 гривен и у первого заместителя министра – 15 000 гривен.
Директор департамента зарабатывает – 17 424 гривен, заместитель министра – 14 000 грн, руководитель экспертной группы – 12 012 грн, заместитель директора департамента-начальник отдела – 14 040 грн, начальник главного управления – 13 788 грн.
Меньше всего оклады имеют советник министра – 10 400 гривен, главный специалист – 9 600 гривен, ведущий инспектор – 4 790 гривен.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Прокуратура рассказала подробности схемы мошенничества с купюрамиВчера, 12:11 - 1556 8
В США назвали цену, за которую купили бы ГренландиюВчера, 10:14 - 3326 8
Закон вступил в силу: МВД предупредили владельцев "еврономеров" о жестких санкцияхВчера, 16:03 - 3623 5
Снижение цен на электроэнергию даст экономике Украины 18 миллиардов - ГерусВчера, 11:02 - 1073 5
Укравтодор создал онлайн-карту ремонта дорог в Украине (инфографика)Вчера, 13:01 - 1494 3
Кабмин разрешил внепланово проверять бизнесВчера, 12:00 - 12824 3
Закон вступил в силу: МВД предупредили владельцев "еврономеров" о жестких санкцияхВчера, 16:03 - 3623 5
Курс наличного доллараВчера, 12:37 - 3355
В США назвали цену, за которую купили бы ГренландиюВчера, 10:14 - 3326 8
Кабмин установил лимиты абонплаты за жилищно-коммунальные услугиВчера, 14:01 - 2714 1
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг Солнца19.08.2019, 14:10 - 1156
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 2284 6
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС13.08.2019, 15:34 - 9658 5
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 1556
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 1970