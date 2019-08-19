Сколько зарабатывают сотрудники Минобразования

“Чистая” средняя заработная плата министра образования и науки в Украине составляет 41 243,59 гривен, а его первого заместителя – 49 660,59 грн.

Об этом в ответ на запрос издания “Комментарии” сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

Как отмечается, это средняя заработная плата за период с января по июль этого года, после удержания всех налогов и сборов, в расчете на один месяц.

Заместители министра, а таких целых пять, получают средние заработные платы от 43 897,46 до 47 823,84 гривен. Средний заработок государственного секретаря – 75 941,00 гривен (2 999 долларов США, наличный курс на сегодня 25,32 грн/дол).

“Штатная численность работников по состоянию на 1 августа 2019 года – 412 человек. Фактическая численность – 361 человек”, – говорится в сообщении.

А вот оклады работников министерства, согласно штатному расписанию на 2019 год, стартуют от 9 732 гривен. Именно такой оклад имеет государственный эксперт. Самый большой оклад у государственного секретаря – 24 000 гривен, у министра – 16 000 гривен и у первого заместителя министра – 15 000 гривен.

Директор департамента зарабатывает – 17 424 гривен, заместитель министра – 14 000 грн, руководитель экспертной группы – 12 012 грн, заместитель директора департамента-начальник отдела – 14 040 грн, начальник главного управления – 13 788 грн.

Меньше всего оклады имеют советник министра – 10 400 гривен, главный специалист – 9 600 гривен, ведущий инспектор – 4 790 гривен.