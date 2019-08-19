0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 39 0

АМКУ оштрафовал на 2,4 миллиона участника тендера Укрзализныци

АМКУ оштрафовал на 2,4 миллиона участника тендера Укрзализныци

Антимонопольный комитет признал компании “ЕВК” и “МДС” виновными в сговоре на торгах по закупке запасных частей для пассажирских вагонов УЗ.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Читайте также: АМКУ оштрафовал две компании за сговор на тендере

“Обе компании предложили Укрзализныце продукцию немецкой фирмы «Євак ГмбХ». При этом: подали свои предложения на тендер одновременно; пользовались при подаче одним IP-адресом; предоставили одинаковые документы, перевод документации с немецкого осуществили в одной фирме в г. Днепре; занизили ценовое предложение на одинаковый коэффициент. При этом компания «ЕВК» оказывала беспроцентную финансовую помощь обществу «МДС»”, – отмечается в сообщении.

Несмотря на это, Временная административана коллегия АМКУ установила нарушение Закона Украины «О защите экономической конкуренции» в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов.

На ООО «Научно-производственное объединение «МДС» (сегодня действует под названием ООО «СтройАктив») наложен штраф в размере 2,35 млн грн. По «ЕВК» производство закрыто в связи с прекращением деятельности этого предприятия.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.