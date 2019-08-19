АМКУ оштрафовал на 2,4 миллиона участника тендера Укрзализныци

Антимонопольный комитет признал компании “ЕВК” и “МДС” виновными в сговоре на торгах по закупке запасных частей для пассажирских вагонов УЗ.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

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“Обе компании предложили Укрзализныце продукцию немецкой фирмы «Євак ГмбХ». При этом: подали свои предложения на тендер одновременно; пользовались при подаче одним IP-адресом; предоставили одинаковые документы, перевод документации с немецкого осуществили в одной фирме в г. Днепре; занизили ценовое предложение на одинаковый коэффициент. При этом компания «ЕВК» оказывала беспроцентную финансовую помощь обществу «МДС»”, – отмечается в сообщении.

Несмотря на это, Временная административана коллегия АМКУ установила нарушение Закона Украины «О защите экономической конкуренции» в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов.

На ООО «Научно-производственное объединение «МДС» (сегодня действует под названием ООО «СтройАктив») наложен штраф в размере 2,35 млн грн. По «ЕВК» производство закрыто в связи с прекращением деятельности этого предприятия.