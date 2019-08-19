АМКУ оштрафовал на 2,4 миллиона участника тендера Укрзализныци

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Антимонопольный комитет признал компании “ЕВК” и “МДС” виновными в сговоре на торгах по закупке запасных частей для пассажирских вагонов УЗ.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Читайте также: АМКУ оштрафовал две компании за сговор на тендере
“Обе компании предложили Укрзализныце продукцию немецкой фирмы «Євак ГмбХ». При этом: подали свои предложения на тендер одновременно; пользовались при подаче одним IP-адресом; предоставили одинаковые документы, перевод документации с немецкого осуществили в одной фирме в г. Днепре; занизили ценовое предложение на одинаковый коэффициент. При этом компания «ЕВК» оказывала беспроцентную финансовую помощь обществу «МДС»”, – отмечается в сообщении.
Несмотря на это, Временная административана коллегия АМКУ установила нарушение Закона Украины «О защите экономической конкуренции» в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов.
На ООО «Научно-производственное объединение «МДС» (сегодня действует под названием ООО «СтройАктив») наложен штраф в размере 2,35 млн грн. По «ЕВК» производство закрыто в связи с прекращением деятельности этого предприятия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Для владельцев еврономеров разрабатывают новые правилаВчера, 19:00 - 15529 9
Китайцы приняли ряд обязательств по "Мотор Сич" — СМИВчера, 19:36 - 1916 8
В США назвали цену, за которую купили бы Гренландию6 ч. назад - 2178 7
Чиновники Южно-Украинской АЭС майнили криптовалюту в режимном помещении станцииВчера, 22:34 - 1097 5
Снижение цен на электроэнергию даст экономике Украины 18 миллиардов - Герус6 ч. назад - 668 4
Для владельцев еврономеров разрабатывают новые правилаВчера, 19:00 - 15529 9
Кабмин разрешил внепланово проверять бизнес5 ч. назад - 4439 2
Чистая прибыль Xiaomi рухнула на 87%Вчера, 20:36 - 3768 1
В США назвали цену, за которую купили бы Гренландию6 ч. назад - 2178 7
Китайцы приняли ряд обязательств по "Мотор Сич" — СМИВчера, 19:36 - 1916 8
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг Солнца19.08.2019, 14:10 - 1062
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 2227 6
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС13.08.2019, 15:34 - 9458 5
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 1520
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 1930