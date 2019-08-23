Lexus рассказали про свой первый электромобиль

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Первым электромобилем бренда Lexus станет городской хэтчбек с футуристическим дизайном.
Такое заявление в своем интервью сделал вице-президент компании Lexus Коджи Сато.
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По словам Коджи Сато, официальная премьера первого электрического концепта в истории Lexus состоится в октябре на автосалоне в Токио. К сожалению, он не стал раскрывать название этой новинки. Сато только сообщил, что она получит более футуристический дизайн, чем любая модель «Лексуса» 2019 года.
В салоне по обе стороны от рулевого колеса будут находиться сенсорные дисплеи информационно-развлекательной системы нового поколения.
Когда Lexus начнет серийно выпускать электрокары – точно не известно. Это произойдет в ближайшие несколько лет. Про их технические характеристики пока рано говорить. Коджи Сато сказал, что его компания инвестирует очень большие средства в разработку машин с электрической силовой установкой.
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