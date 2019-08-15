Электрокары Porsche получат три года бесплатной подписки на Apple Music

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Покупателям электрокаров Porsche Taycan перепадет три года бесплатной подписки к стриминговой музыке в Apple Music.
Пользователи популярного сервиса смогут включать треки прямо на главном сенсорном экране авто, пишет Motor1.
Судя по сообщению, владельцам Taycan будет доступно более 50 млн песен без рекламы. Кроме того, им откроют тысячи плейлистов радиостанции Beats 1 и три года бесплатных интернет-данных.
Издание отмечает, что это первый опыт полной интеграции сервиса Apple Music в электрокар.
Стоит отметить, что покупатели электрокара Porsche получают и ряд других бонусов, благодаря сотрудничеству немецкой марки с Apple. В частности:
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