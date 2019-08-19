Shell установила первые зарядки для электрокаров в Сингапуре

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Сеть автозаправок Shell установила первую десятку зарядок для электрокаров в Сингапуре.
В перспективе компания планирует захватить своими нагнетателями всю Юго-Восточную Азию, пишет TheDriven.
На своих станциях под названием Shell Recharge нефтяной гигант ставит зарядки с мощностью 50 кВт постоянного тока. Они позволяют зарядить разряженные батареи электрокара до 80% за полчаса.
При этом владельцы авто не будут платить за зарядку, а только за использованное электричество.
Сообщается, что зарядки будут располагаются в “удобных и стратегически важных местах”. Клиенты могут легко заряжать свои электромобили, а параллельно делать покупки в магазинах, а также посетить кафе или ресторан.
Усилия Shell по увеличению количества свободно доступных зарядных станций для электромобилей, по крайней мере, частично, стали результатом проведенного компанией исследования о поведении потребителей электромобилей, в котором подчеркивается, что 52% сингапурцев не хотят покупать электромобиль из-за опасений, что не хватает зарядных станций.
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