Shell установила первые зарядки для электрокаров в Сингапуре

Сеть автозаправок Shell установила первую десятку зарядок для электрокаров в Сингапуре.

В перспективе компания планирует захватить своими нагнетателями всю Юго-Восточную Азию, пишет TheDriven.

На своих станциях под названием Shell Recharge нефтяной гигант ставит зарядки с мощностью 50 кВт постоянного тока. Они позволяют зарядить разряженные батареи электрокара до 80% за полчаса.

При этом владельцы авто не будут платить за зарядку, а только за использованное электричество.

Сообщается, что зарядки будут располагаются в “удобных и стратегически важных местах”. Клиенты могут легко заряжать свои электромобили, а параллельно делать покупки в магазинах, а также посетить кафе или ресторан.

Усилия Shell по увеличению количества свободно доступных зарядных станций для электромобилей, по крайней мере, частично, стали результатом проведенного компанией исследования о поведении потребителей электромобилей, в котором подчеркивается, что 52% сингапурцев не хотят покупать электромобиль из-за опасений, что не хватает зарядных станций.