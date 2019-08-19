0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 40 0

Shell установила первые зарядки для электрокаров в Сингапуре

Shell установила первые зарядки для электрокаров в Сингапуре

Сеть автозаправок Shell установила первую десятку зарядок для электрокаров в Сингапуре.

В перспективе компания планирует захватить своими нагнетателями всю Юго-Восточную Азию, пишет TheDriven.

На своих станциях под названием Shell Recharge нефтяной гигант ставит зарядки с мощностью 50 кВт постоянного тока. Они позволяют зарядить разряженные батареи электрокара до 80% за полчаса.

При этом владельцы авто не будут платить за зарядку, а только за использованное электричество.

Сообщается, что зарядки будут располагаются в “удобных и стратегически важных местах”. Клиенты могут легко заряжать свои электромобили, а параллельно делать покупки в магазинах, а также посетить кафе или ресторан.

Усилия Shell по увеличению количества свободно доступных зарядных станций для электромобилей, по крайней мере, частично, стали результатом проведенного компанией исследования о поведении потребителей электромобилей, в котором подчеркивается, что 52% сингапурцев не хотят покупать электромобиль из-за опасений, что не хватает зарядных станций.

По материалам ТСН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.