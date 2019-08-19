По информации на 12:25, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (32,307 млн и 37,533 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (43 и 30), максимальный курс продажи доллара 25,30 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,14-25,15 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 73 активных заявок по доллару на сумму 69,840 млн грн, которые распределились следующим образом:

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:25,2500 – 2 22225,2000 – 5 00025,1700 – 35 00025,1500 – 25 00025,1500 – 20 00025,1200 – 111 00025,1200 – 15 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,1400 – 30 000

25,1400 – 50 000

25,1400 – 21 000

25,1500 – 18 000

25,1500 – 4 000

25,1500 – 5 000

25,1500 – 6 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,1828 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,1053 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.