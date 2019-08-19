lifecell запускает mobile id для некоторых абонентов

С сегодняшнего дня корпоративные абоненты диджитал-оператора lifecell смогут пользоваться услугой Mobile ID.

Об этом сообщается на сайте компании lifecell.

Что это даст:

позволит им быстро и безопасно осуществлять удаленную идентификацию,

получать доступ к электронным услугам и подписывать документы онлайн.

Приватный ключ электронной цифровой подписи генерируется и хранится на SIM-карте нового поколения, которая является защищенным носителем, что подтверждено выводами Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Кому услуга будет доступна – юридическим лицам, которые являются контрактными абонентами оператора.

Будет действовать по всей Украине.