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lifecell запускает mobile id для некоторых абонентов

lifecell запускает mobile id для некоторых абонентов

С сегодняшнего дня корпоративные абоненты диджитал-оператора lifecell смогут пользоваться услугой Mobile ID.

Об этом сообщается на сайте компании lifecell.

Что это даст:

  • позволит им быстро и безопасно осуществлять удаленную идентификацию,
  • получать доступ к электронным услугам и подписывать документы онлайн.

Приватный ключ электронной цифровой подписи генерируется и хранится на SIM-карте нового поколения, которая является защищенным носителем, что подтверждено выводами Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

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Кому услуга будет доступна – юридическим лицам, которые являются контрактными абонентами оператора.

Будет действовать по всей Украине.

По материалам Finance.UA
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