lifecell запускает mobile id для некоторых абонентов

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С сегодняшнего дня корпоративные абоненты диджитал-оператора lifecell смогут пользоваться услугой Mobile ID.Об этом сообщается на сайте компании lifecell.
Что это даст:
Приватный ключ электронной цифровой подписи генерируется и хранится на SIM-карте нового поколения, которая является защищенным носителем, что подтверждено выводами Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
Кому услуга будет доступна – юридическим лицам, которые являются контрактными абонентами оператора.
Будет действовать по всей Украине.
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