В Киеве проверили маршрутки - соглашения разорвали с 16 перевозчиками

Специалисты Службы перевозок по результатам проверок составили 46 актов и разорвали 16 договоров с перевозчиками на городских автобусных маршрутах.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА в ответ на информационный запрос Укринформа.

“Специалистами Службы перевозок за период 2018 – первое полугодие 2019 проведено 364 очередных проверок соблюдения перевозчиками условий договоров об организации перевозок пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования г. Киева и 42 внеочередных проверки”, – сообщили в департаменте.

По результатам проведенных проверок Департаментом транспортной инфраструктуры составлено 46 актов и расторгнуто 16 договоров об организации перевозок пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования.

Отмечается, что специалисты Службы перевозок, по поручению Департамента транспортной инфраструктуры, проводят очередные или внеочередные проверки, по результатам которых перевозчика предупреждают об устранении нарушений условий договора, либо договор расторгается.

“Наиболее распространенными нарушениями условий договоров перевозчиками, за которые Департамент транспортной инфраструктуры может расторгнуть договор или вынести предупреждение, являются: невыполнение инвестиционных обязательств перевозчиком, работа на маршруте автобусов худших, чем те, которые подавались на конкурс, самовольное изменение количества подвижного состава на маршруте, самовольное изменение схемы движения”, – сообщили в Департаменте.

В то же время контроль за соблюдением законодательства в сфере автомобильного транспорта, правил перевозок пассажиров и безопасности возложен на Министерство инфраструктуры Украины, Министерство внутренних дел и их территориальные органы. Работниками Национальной полиции Украины, согласно предоставленным им полномочиям, осуществляется ежедневный контроль соблюдения водителями Правил дорожного движения. Водители, должностные лица, нарушающие Правила дорожного движения, привлекаются к административной ответственности в порядке, предусмотренном законодательством Украины.