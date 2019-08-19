0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 32 0

В МВФ сделали заявление о наблюдательных советах госбанков Украины

В МВФ сделали заявление о наблюдательных советах госбанков Украины

Национальный банк обязан проводить тщательную и независимую оценку кандидатов в наблюдательные советы государственных банков Украины.

Так в Международном валютном фонде прокомментировали решение НБУ дисквалифицировать пять членов наблюдательного совета “Ощадбанка”.

Читайте также: Украина может избежать последствий кризиса на развивающихся рынках – НБУ

“Обязанностью НБУ является проведение тщательной и независимой оценки, которая включает применение профессионального суждения о том, являются ли кандидаты в наблюдательные советы квалифицированными и соответствуют ли они всем юридическим требованиям”, – пояснили в МВФ.

И добавили, что для независимых членов наблюдательного совета государственных банков эти правовые требования, изложенные в ст.7 ЗУ “О банках и банковском деле”, также включают строгие стандарты независимости и отсутствия конфликта интересов.

В Фонде отметили, что поддерживают обязанности НБУ в этой области. И добавили: “Закон Украины требует, чтобы в качестве следующего шага Национальный банк Украины официально утвердил кандидатуры в наблюдательные советы банков”.

Как заявили в Фонде, международные партнеры нашей страны – сотрудники МВФ, Всемирного банка и ЕБРР – решительно поддерживают реформу управления государственными банками, так как это является важным шагом в улучшении работы банковской системы Украины и ее экономики в целом.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.