В МВФ сделали заявление о наблюдательных советах госбанков Украины

Национальный банк обязан проводить тщательную и независимую оценку кандидатов в наблюдательные советы государственных банков Украины.

Так в Международном валютном фонде прокомментировали решение НБУ дисквалифицировать пять членов наблюдательного совета “Ощадбанка”.

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“Обязанностью НБУ является проведение тщательной и независимой оценки, которая включает применение профессионального суждения о том, являются ли кандидаты в наблюдательные советы квалифицированными и соответствуют ли они всем юридическим требованиям”, – пояснили в МВФ.

И добавили, что для независимых членов наблюдательного совета государственных банков эти правовые требования, изложенные в ст.7 ЗУ “О банках и банковском деле”, также включают строгие стандарты независимости и отсутствия конфликта интересов.

В Фонде отметили, что поддерживают обязанности НБУ в этой области. И добавили: “Закон Украины требует, чтобы в качестве следующего шага Национальный банк Украины официально утвердил кандидатуры в наблюдательные советы банков”.

Как заявили в Фонде, международные партнеры нашей страны – сотрудники МВФ, Всемирного банка и ЕБРР – решительно поддерживают реформу управления государственными банками, так как это является важным шагом в улучшении работы банковской системы Украины и ее экономики в целом.