РФ обжаловала победу Ощадбанка в арбитраже за активы в Крыму

Россия обжаловала решение парижского арбитража по иску украинского Ощадбанка, указав, что крымское отделение учреждения не подпадает под действие договора о защите инвестиций.

Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции РФ.

“Крымское отделение Ощадбанка, об экспроприации которого заявляет банк, также было уже в советское время и было частью Ощадбанка еще до 1992 года. Ощадбанк промолчал об этих фактах в арбитражном разбирательстве”, – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что обнаруженные доказательства “позволили РФ на основании норм французского права обратиться 19 августа за пересмотром арбитражного решения в тот же суд, который вынес первое решение”.

В Минюсте напомнили, что с 2018 года РФ оспаривает правомерность арбитражных решений, вынесенных по искам украинских олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова и подконтрольных им компаний, а также по искам госкомпаний Украины, поданных в рамках двустороннего соглашения России и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций и связанных с активами в Крыму.

“В ходе указанной работы были выявлены внутренние документы одного из истцов – Ощадбанка, которые свидетельствуют о том, что его так называемая инвестиция никогда не защищалась указанным соглашением”, – говорится в пресс-релизе.