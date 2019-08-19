В автомобилях Jaguar и Land Rover появится трехмерный экран

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Jaguar Land Rover совместно со специалистами Кембриджского университета работают над созданием экрана с трехмерным изображением: он функционирует по принципу дополненной реальности, причем предупреждения и указания навигационной системы всплывают в зоне прямой видимости водителя.
По задумке авторов проекта, 3D-дисплей станет частью новейшей системы безопасности Jaguar Land Rover. Всплывающие предупреждения, например, о смещении из полосы движения, позволят водителю более «естественно» реагировать на ситуацию и оперативно корректировать маневры.
Кроме того, у технологии есть и развлекательная функция. 3D-экраны позволят пассажирам скоротать время в поездке за просмотром фильмов или изучением информации о достопримечательностях.
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