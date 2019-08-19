Браузер Microsoft Chromium Edge открыли для бета-тестирования

Microsoft сделала доступной для загрузки бета-версию своего браузера Chromium Edge. Она будет доступна для всех поддерживаемых версий Windows и macOS, а производитель программного обеспечения поощряет компании и постоянных энтузиастов поближе познакомиться с новым браузером. Об этом пишет The Verge.

На данный момент было загружено более 1 миллиона предварительных сборок Edge, и Microsoft заявляет, что получила более 140 000 отдельных отзывов.

“Бета-версия представляет собой наиболее стабильный канал предварительного просмотра, так как функции добавляются в бета-версию только после того, как они прошли проверку качества сначала на Canary channel, а затем на Dev channel”, – объясняет Джо Бельфиоре, представитель Microsoft.

Он также добавил, что обновления основных версий можно ожидать примерно каждые шесть недель, наряду с периодическими незначительными обновлениями для исправлений ошибок и улучшения безопасности.

Эта веха в бета-версии важна для Microsoft, так как компания считает ее “готовой к повседневному использованию”. Microsoft также инициировала новую программу по защите безопасности, в рамках которой предлагает обнаружившим баги вознаграждение до 15 000 долларов.