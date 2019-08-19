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Чиновники Южно-Украинской АЭС майнили криптовалюту в режимном помещении станции

Чиновники Южно-Украинской АЭС майнили криптовалюту в режимном помещении станции

Чиновники Южно-Украинской АЭС (Николаевская область) установили в режимном помещении станции компьютерное оборудование, которое использовалось для майнинга криптовалюты и которое привело к разглашению сведений, составляющих государственную тайну, пишет УНН со ссылкой на постановление Центрального районного суда города Николаева.

“СВ УСБ Украины в Николаевской области расследуется уголовное производство № 22019150000000006 по сведениям о том, что должностные лица ОП „ЮУАЭС“ в режимном помещении станции несанкционировано разместили компьютерное оборудование с подключением к сети Интернет, в результате чего произошло разглашение сведений о физической защите, которые составляют государственную тайну”, — указано в тексте документа.

Несанкционированно установленное оборудование нашли на станции следователи СБУ, в ходе санционованого обыска 10 июля. Правоохранители обнаружили и изъяли медиа-конвертер, оптоволоконный кабель и часть сетевого кабеля.

“Следователь обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на указанное имущество. В обоснование удовлетворения ходатайства указал, что указанные предметы являются орудием совершения преступления, наложение ареста необходимо для предотвращения возможности порчи, сокрытие и повреждения изъятого имущества”, — отметили в суде.

По материалам УНН
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