Украина импортировала газа на $1 млрд

За полгода Украина закупила 4,86 млрд куб. м газа на 1,06 млрд долларов.

Об этом сообщает Госслужба статистики.

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Компании с швейцарской регистрацией поставили в Украину 1,7 млрд куб. м газа на 372,8 млн долл., из Германии было поставлено 1,57 млрд куб. м на 329,7 млн долл., из Венгрии – 356 млн куб. м на 72,9 млн долл., из Польши – 292,8 млн куб. м на 63,8 млн долл., из Чехии 246 млн куб. м на 51,8 млн долл., из Австрии – 224,3 млн куб. м на 63,6 млн долл., из Франции – 172,7 млн куб. м на 38,5 млн долл., из Великобритании – 106,6 млн куб. м на 28,75 млн долл., из Люксембурга – 88,6 млн куб. м на 23 млн долл.

В прошлом году Украина импортировала 10,39 млрд куб. м газа на 3,12 млрд долл.

Как известно, Украина закачала в подземные хранилища более 17 млрд куб. м газа из 20 запланированных.