В Минагрополитики назвали зарплаты работников

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Министерство аграрной политики и продовольствия в ответ на запрос издания «Комментарии» предоставило информацию о заработных платах своих сотрудников.
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Так, по состоянию на 1 июня 2019 года штатная численность сотрудников Министерства агрополитики и продовольствия составляла 360 сотрудников. При этом фактическая численность была 318 сотрудников.
В текущем году средняя месячная зарплата и.о.министра АПК Ольги Трофимцевой составила 29 531,78 грн, заместителя министра Елены Ковалевой — 42 096,52 грн, заместителя министра Виктора Шереметы — 30 251,83 грн, заместителя министра Владимира Топчия — 37 816,55 грн, государственного секретаря Министерства АПК и продовольствия Владислава Андронова — 66 800,56 грн.
Должностные оклады сотрудников министерства в соответствии со штатным расписанием выглядят так:
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