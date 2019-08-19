Швейцарские компании будут изучать разницу в зарплате женщин и мужчин

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С 2020 года крупные швейцарские компании будут обязаны исследовать разрыв в оплате труда мужчин и женщин.
Об этом сообщает Reuters.
21 августа правительство Швейцарии утвердило правила, по которым компании, в которых работает более 100 человек, должны проводить внутренний анализ разницы в оплате труда между мужчинами и женщинами.
Исследования должны быть завершены до 2021 года. После чего компании должны представить результаты анализа своим работникам.
Правила охватывают менее 1% компаний, в которых работают 46% швейцарских работников. Компании, которые обнаружат разрыв в зарплате, должны делать повторное исследование каждые четыре года.
Отмечается, что несмотря на высокое качество жизни, Швейцария отстает в решении вопроса оплаты труда и доступных рабочих мест для женщин. Швейцарские женщины зарабатывают приблизительно на 20% меньше мужчин.
В правительстве отметили, что дискриминационный разрыв в стране, то есть разница в оплате, которую невозможно объяснить званием или должностью, ухудшился с 2000 года.
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