Для владельцев еврономеров разрабатывают новые правила

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С 22 августа 2019 года наступает административная ответственность водителей и владельцев автомобилей на иностранной регистрации за их использование с нарушением таможенного режима.
Президентом Украины инициирована отсрочка введения штрафных санкций на три месяца, и уже в ближайшее время этот неотложный законопроект будет одобрен. Дата начала применения штрафных санкций за несвоевременное растаможивание “евроблях” отсрочат до конца года.
Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк по итогам совещания по решению вопросов растаможки автомобилей с иностранной регистрации на своей странице в фейсбуке.
По результатам совещания принято решение создать рабочую группу, которая за время отсрочки санкций должна разработать новый законопроект, который урегулирует порядок и четкие, прозрачные и понятные правила растаможивания автомобилей, как новых так и бывших в употреблении, которые находятся или будут ввезены на таможенную территорию государства.
Рабочую группу будет возглавлять Владислав Криклий.
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