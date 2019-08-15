Украина закачала в подземные хранилища рекордный объем газа

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“Укртрансгаз” прекратил закачку голубого топлива уже в четырех (из десяти) подземных хранилищах газа (ПХГ) в связи с достижением плановых объемов на 2019 год.
Как сообщает пресс-служба АО “Укртрансгаз”, закачка прекращена на Солоховском ПХГ, Краснопартизанском ПХГ, Пролетарском ПХГ, Краснопоповском ПХГ. Режим закачки продолжается на шести других хранилищах в среднесуточном объеме 75 млн кубометров.
Техническое обеспечение процесса закачки природного газа в ПХГ является одной из основных задач при подготовке к отопительному сезону 2019/2020.
На сегодняшний день запас газа в украинских ПХГ составляет 17,4 млрд кубометров газа, что является наибольшим показателем с 2012 года.
Сейчас более 270 компаний пользуются услугами “Укртрансгаза” по хранению объемов газа в ПХГ как в обычном режиме, так и в режиме таможенного склада. По сравнению с прошлым годом количество таких компаний увеличилось на 40%.
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