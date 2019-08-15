США и Румыния заявили об оппозиции "Северному потоку-2"

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Президенты США и Румынии в совместном заявлении выступили против проекта “Северный поток-2”, который должен транспортировать природный газ из России в Германию по дну Балтийского моря.
Как сообщает “Европейская правда”, об этом говорится в совместном заявлении обоих президентов по итогам их встречи в Белом доме во вторник, 20 августа.
“США и Румыния признают, что энергетическая безопасность является национальной безопасностью. Мы подчеркиваем нашу оппозицию “Северному потоку-2” и другим проектам, которые делают наших союзников и партнеров энергетически зависимыми от России”, – говорится в совместном заявлении, распространенном Белым домом.
“Ресурсы природного газа Румынии потенциально позволяют наращивать благосостояние наших стран и повышать энергетическую безопасность Европы”, – отметили президенты, пообещав рассмотреть вопрос об участии США в улучшении инвестиционного климата в Румынии в интересах обоих государств.
“Мы также настоятельно призываем наши отрасли тесно сотрудничать для поддержки целей гражданской ядерной энергетики Румынии”, – говорится в заявлении.
Проект “Северный поток-2” предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.
По плану газопровод хотят запустить в конце 2019 года.
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