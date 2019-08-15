Сохранение ценностей: Укрзализныця оправдывает рушники по 4 тысячи

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Укрзализныце заявили, что рушники и вышиванки по цене в четыре тысячи гривен за штуку планируют использовать как памятные сувениры во время праздников, поощрения за заслуги и для участия в различных мероприятиях.
“Украинские вышиванки и рушники являются элементом культурного наследия государства. Как для украинцев, так и для иностранцев украинские вышитые рубашки и рушники являются одними из символов нашей страны. Учитывая указанное, с целью сохранения украинских национальных ценностей и их популяризации в Украине и мире АО Укрзализныця рушники и вышиванки используются как памятные сувениры во время проведения торжественных и представительских мероприятий“, – сказано в ответе пресс-службы. Речь идет о государственных и профессиональных праздниках, юбилейных датах.
Рушники и вышиванки также якобы хотели использовать на таких мероприятиях, как приемы, встречи делегаций, открытие тематических выставок, ярмарок, конференций, круглых столов.
Укрзализныця отметила, что договоры покупки, которые вызвали резонанс в СМИ, разорвали, рушники и вышиванки не поставлялись. В то же время, предприятие не ответило на вопрос, начат ли аудит его закупок, на какой стадии он находится и каковы результаты проверки.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
До 100 тыс. евро в гривневом эквиваленте: ФГВФЛ о планах возмещения по вкладамВчера, 16:00 - 3701 23
Некоторые водители должны будут получить дополнительные праваВчера, 20:00 - 27365 7
Коболев сообщил, как украинцам зимой "не платить больше" за газ2 ч. назад - 1736 6
Альфа-Банк Украина ко Дню Независимости дарит кэшбэк и скидку на кредит наличнымиВчера, 14:25 - 2756 5
Советник Зеленского предлагает разделить Нафтогаз и УкрзализныцюВчера, 16:51 - 750 5
Некоторые водители должны будут получить дополнительные праваВчера, 20:00 - 27365 7
Датский банк ввел отрицательную ставку по ипотекеВчера, 18:32 - 4258 1
До 100 тыс. евро в гривневом эквиваленте: ФГВФЛ о планах возмещения по вкладамВчера, 16:00 - 3701 23
Альфа-Банк Украина ко Дню Независимости дарит кэшбэк и скидку на кредит наличнымиВчера, 14:25 - 2756 5
Ведро меда и бочка дегтя: Данилишин о причинах укрепления гривныВчера, 15:00 - 2445 1
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг СолнцаПозавчера, 14:10 - 793
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 2019 3
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС13.08.2019, 15:34 - 8946 5
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 1418
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 1818