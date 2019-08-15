Сохранение ценностей: Укрзализныця оправдывает рушники по 4 тысячи

В Укрзализныце заявили, что рушники и вышиванки по цене в четыре тысячи гривен за штуку планируют использовать как памятные сувениры во время праздников, поощрения за заслуги и для участия в различных мероприятиях.

“Украинские вышиванки и рушники являются элементом культурного наследия государства. Как для украинцев, так и для иностранцев украинские вышитые рубашки и рушники являются одними из символов нашей страны. Учитывая указанное, с целью сохранения украинских национальных ценностей и их популяризации в Украине и мире АО Укрзализныця рушники и вышиванки используются как памятные сувениры во время проведения торжественных и представительских мероприятий“, – сказано в ответе пресс-службы. Речь идет о государственных и профессиональных праздниках, юбилейных датах.

Рушники и вышиванки также якобы хотели использовать на таких мероприятиях, как приемы, встречи делегаций, открытие тематических выставок, ярмарок, конференций, круглых столов.

Укрзализныця отметила, что договоры покупки, которые вызвали резонанс в СМИ, разорвали, рушники и вышиванки не поставлялись. В то же время, предприятие не ответило на вопрос, начат ли аудит его закупок, на какой стадии он находится и каковы результаты проверки.