Нефедов рассказал, когда сформируют центральный аппарат таможенной службы

На следующей неделе начнется перевод работников из центрального аппарата Государственной фискальной службы во вновь созданную Государственную таможенную службу.

Об этом во время рабочей встречи с бизнесом сказал глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

“Я надеюсь, что на следующей неделе начнется перевод работников из центрального аппарата Государственной таможенной службы”, – сказал Нефедов.

Он отметил, что согласно предварительным планам в среду, 21 августа, на Кабмине должно быть принято решение о создании территориальных органов.

“Мы ожидаем, что на этой неделе будут опубликованы изменения в предельной численности службы и соответственно Министерство финансов согласует нам штатное расписание. И со следующей недели мы начнем первых людей переводить”, – отметил Нефедов.