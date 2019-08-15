Нефедов рассказал, когда сформируют центральный аппарат таможенной службы

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На следующей неделе начнется перевод работников из центрального аппарата Государственной фискальной службы во вновь созданную Государственную таможенную службу.
Об этом во время рабочей встречи с бизнесом сказал глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.
“Я надеюсь, что на следующей неделе начнется перевод работников из центрального аппарата Государственной таможенной службы”, – сказал Нефедов.
Он отметил, что согласно предварительным планам в среду, 21 августа, на Кабмине должно быть принято решение о создании территориальных органов.
“Мы ожидаем, что на этой неделе будут опубликованы изменения в предельной численности службы и соответственно Министерство финансов согласует нам штатное расписание. И со следующей недели мы начнем первых людей переводить”, – отметил Нефедов.
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