Apple потратила $6 млрд на контент для своего стримингового сервиса

Компания Apple потратила более $6 млрд на оригинальные телешоу и фильмы для своего будущего стримингового сервиса Apple TV +.

Об этом сообщает MacRumors.

Отмечается, что изначально компания рассчитывала потратить на свой контент $1 млрд, но сейчас этот бюджет, как сообщает FT, вырос до более $6 млрд.

Сотни миллионов долларов были потрачены только на «Утреннее шоу», которое будет частью Apple TV +. В нем примут участие такие известные звезды, как Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стив Кэрелл. По предварительным подсчетам, эпизод этого шоу стоит дороже, чем эпизод «Игры престолов», цена которого в последнем сезоне достигала отметки в $15 млн.

Также издание узнало, что Apple тратит миллионы на футуристическую драму «See», в которой большая часть мирового населения будет уничтожена вирусом, а другая – ослепнет. Фильм, в котором снимается Джейсон Момоа, по сообщениям, имеет бюджет в $15 млн за эпизод.

Как анонсировала сама компания, ее Apple TV + должно быть запущено этой осенью. Собеседник FT уточнил, что запуск состоится «в течение ближайших двух месяцев», чтобы опередить конкурента Disney Plus, который начнет работать 12 ноября.