Экспорт украинских товаров в ЕС вырос до 5% (таблица)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Рост экспорта на территории ЕС относительно первого полугодия прошлого года составил 5%.
Такие данные опубликовала Государственная служба статистики.
Читайте также: В этом году Украина экспортировала товаров и услуг почти на $30 млрд – МЭРТ
Согласно товарной структуре внешней торговли со странами ЕС за I полугодие 2019 года, экспорт украинских товаров составил 10 млрд 284 млн 296,9 тыс. долларов.
Торговля услугами за последние полгода составила 2 млрд 23 млн 139,6 тыс. долларов. Рост относительно первого полугодия 2018 – 4,5%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Закупка угля по "Роттердам +" сейчас является самым дешевым вариантом - экс-глава НКРЭКУВчера, 13:45 - 1558 41
Первый "еврономер" оштрафовали: сколько заплаченоВчера, 14:32 - 42214 17
Розенко пообещал в следующем году минимальную зарплату 7 тысяч грнВчера, 14:01 - 3669 11
В "Нафтогазе" отчитались о подготовке к остановке транзита российского газаВчера, 10:01 - 1450 10
Киевстар подключил к 4G еще 69 населенных пунктов в 11 областях УкраиныВчера, 17:23 - 415 6
НБУ назвал оптимальный курс гривны к доллару6 ч. назад - 3044
Google сменила логотип ОС Android (фото)Вчера, 22:12 - 2290
В Нацбанке назвали гривны, которые чаще всего подделывают13 ч. назад - 1436
Госстат сообщил размеры зарплат металлургов и промышленных работников5 ч. назад - 1093
Необходимость декларировать доходы и расходы поспособствует детенизации экономики за счет среднего бизнеса – НовакВчера, 21:03 - 874 3
Создан электросамокат, который сам едет на подзарядку7 ч. назад - 65
Opel представила первый в мире ралли-кар на батареях (фото)Вчера, 15:10 - 132
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг Солнца19.08.2019, 14:10 - 1309
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 2422 8
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС13.08.2019, 15:34 - 10112 5