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Экспорт украинских товаров в ЕС вырос до 5% (таблица)

Экспорт украинских товаров в ЕС вырос до 5% (таблица)

Рост экспорта на территории ЕС относительно первого полугодия прошлого года составил 5%.

Такие данные опубликовала Государственная служба статистики.

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Согласно товарной структуре внешней торговли со странами ЕС за I полугодие 2019 года, экспорт украинских товаров составил 10 млрд 284 млн 296,9 тыс. долларов.

Торговля услугами за последние полгода составила 2 млрд 23 млн 139,6 тыс. долларов. Рост относительно первого полугодия 2018 – 4,5%.

По материалам Европейская правда
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