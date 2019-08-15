Назвали стоимость самых дорогих украинских лотов в системе ProZorro

За год работы на рынке Украине в системе ProZorro.Продажи выделили пять самых дорогих лотов-продаж объектов, которые существенно пополнили государственный и городские бюджеты.

Об этом передает пресс-служба ProZorro.Продажи в Facebook.

Самым дорогим лотом в сообщении указывают помещение бывшего ресторана во Львове, которое занимает подвал и первый этаж целых трех зданий на площади Рынок. Такой объект ушел с молотка за 116 миллионов гривен.

Хоть продажа гостиницы “Житомир” была анонсирована с первых дней работы малой приватизации, на поиски нового владельца ушло не мало времени. При этом данный объект продали за 60 млн грн.

Чуть меньше, за 57 миллионов гривен удалось продать тернопольский радиозавод “Орион”. Это одно из ведущих предприятий Украины по производству профессиональных средств радиосвязи.

Ушло с молотка за 56 миллионов гривен еще одно помещение в центре Львова, где находится архитектурный памятник национального значения, расположен в пределах территории, внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО”, – объяснили в пресс-службе.

Кроме этого, за 51 миллион гривен продали опытный завод “Волна” во Львове. В него входят 23 здания в городе и еще 27 зданий в селе Новый Ярычив Каменка-Бугского района.