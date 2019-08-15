Где в "Борисполе" примут авиакомпании, переехавшие из-за закрытия Жулян

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В Борисполе будут принимать рейсы 10 авиакомпаний, которые будут перенесены из-за закрытия на ремонт аэродрома Жулян.
Об этом сообщают в пресс-службе предприятия.
Терминал F – Ryanair и Laudamotion, начнет обслуживать рейсы Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways (торговая марка AZAL), «Джоника» и Vueling.
Терминал D: «Белавиа», LOT, Alitalia, Pegasus Airlines, «Мотор Сич»,
Терминал F: Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, «Джоника», Vueling
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