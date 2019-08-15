Где в "Борисполе" примут авиакомпании, переехавшие из-за закрытия Жулян

В Борисполе будут принимать рейсы 10 авиакомпаний, которые будут перенесены из-за закрытия на ремонт аэродрома Жулян.

Об этом сообщают в пресс-службе предприятия.

Терминал F – Ryanair и Laudamotion, начнет обслуживать рейсы Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways (торговая марка AZAL), «Джоника» и Vueling.

Терминал D: «Белавиа», LOT, Alitalia, Pegasus Airlines, «Мотор Сич»,

Терминал F: Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, «Джоника», Vueling

Справка Finance.ua

Жуляны воздушные ворота будут закрыты с 09:00 2 сентября до 09:00 12 сентября по киевскому времени.