Импорт электроэнергии после запуска нового рынка достиг 275 млн кВт/ч

За месяц работы нового рынка Украина суммарно импортировала почти 275 млн кВт/ч электроэнергии, экспортировано – 491,764 млн кВт/ч.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК “Укрэнерго”.

“Введение нового рынка электроэнергии открыло возможность импорта электроэнергии в Украине. Так, в июле импортные поставки электроэнергии в Украину составляли 274,620 млн кВт/ч”, – сообщили в компании.

В частности, указано, что в “остров Бурштынской ТЭС” суммарно импортировано более 171 млн кВт/ч электроэнергии: 151,093 млн кВт/ч – из Словакии, 19,943 млн кВт/ч – из Венгрии, импортные поставки из Беларуси составляли 103,584 млн кВт/ч.

“Вместе с тем в июле суммарный экспорт электроэнергии из Украины составил 491,764 млн кВт/ч. Из них с “острова Бурштынской ТЭС” в страны ЕС (Венгрию, Словакию, Румынию) – 347,033 млн кВт/ч, в Польшу – 96,803 млн кВт/ч и в Молдову – 47,928 млн кВт/ч”, – добавили в НЭК.

Сегодня импортные поставки из Венгрии, Словакии и Беларуси, как отмечается, продолжаются в примерно аналогичных объемах, которые были в течение июля.