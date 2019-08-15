Подсчитали, сколько человек в 2019 году воспользовались электронными земельными торгами

За январь-июнь 2019 года в электронных земельных торгах, на которых агротоваропроизводители могут приобрести право аренды на земли сельхозназначения государственной собственности сроком на 7 лет, приняли участие 5,5 тыс. человек.

Об этом заявила заместитель директора Института аграрной экономики Ольга Ходаковская.

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По ее словам, за один лот в среднем конкурировали 4 участника.

За I полугодие 2019 года, по результатам электронных торгов, проведенных в Украине, были реализованы права аренды на 1385 земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности общей площадью 25 тыс. га. Из них больше всего – 4,2 тыс. га – было продано в Одесской области.

Средняя площадь выставленного на торги для аренды земельного участка сельхозназначения составила 18,1 га.