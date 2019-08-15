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Мининфраструктуры потратит 205 млн гривен на сервер для автофиксации нарушений ПДД

Мининфраструктуры потратит 205 млн гривен на сервер для автофиксации нарушений ПДД

До конца года в Украине должна заработать система автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Поэтому Министерство инфраструктуры объявило тендер на покупку серверов для обработки поступающей информации по нарушениям.

Об этом сообщает тендер в системе госзакупок Prozorro.

На приобретение всех необходимых технических средств для системы автоматической фиксации нарушений Министерство инфраструктуры готово потратить 205 миллионов гривен.

Согласно техническим требованиям, дата-центр должен быть модульным, каркасного типа и мощностью 80 кВт. Контейнер должен содержать не менее 6 изолированных шкафов с вычислительным оборудованием и системами хранения данных.

Торги запланированы на 15 октября 2019 года, а поставить оборудование должны до 10 декабря 2019 года.

По материалам Nominal
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