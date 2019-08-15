Банк Пинчука оспаривает в суде штраф НБУ на 1,29 млн гривен

Банк “Кредит Днепр” обратился в Окружной админсуд. г. Киева с иском к НБУ о признании противоправным и отмене решения регулятора от 29.07.2019 о наложении штрафа на банк в размере 1,29 млн грн (дело №640/15016/19).

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13 августа суд отказался удовлетворить заявление истца об обеспечении иска путем приостановления взыскания штрафа до вступления в силу решения по этому судебному делу.

Суд отметил, что на текущем этапе рассмотрения спора “из предоставленных истцом документов и объяснений не усматривается очевидных признаков противоправности решения Национального банка Украины от 29.07.2019” (цитата).

Справка Finance.ua: