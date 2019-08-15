Антикитайские пошлины ударят по Apple, но пойдут на пользу Samsung - Тим Кук

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривал с генеральным директором Apple Тимом Куком, в котором тот рассказал о влиянии пошлин США на китайский импорт, а также о конкуренции со стороны южнокорейской Samsung Electronics Co Ltd.

Об этом сообщает Reuters.

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По словам Трампа, Кук «убедительно доказал», что пошлины могут навредить Apple, учитывая, что продукция Samsung пошлинами не будет облагаться.

«Он привел очень убедительный аргумент, поэтому я думаю об этом», – сказал Трамп после разговора с Куком.

Фьючерсы на американские акции выросли после открытия в воскресенье после комментариев Трампа. В дополнение к его словам об Apple, американский лидер написал в Twitter, что его администрация «очень хорошо сотрудничает с Китаем».

Справка Finance.ua: