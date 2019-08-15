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Из Европы массово отзывают "Ниву"

Из Европы массово отзывают "Ниву"

Выпущенные в 2018-2019 году Lada “Нивы” могут загореться.

В Европе под отзыв попали 1,5 тыс. автомобилей Lada 4×4.

Машины выпустили с неправильно уложенным кабелем генератора. Региональные дилеры уже сообщили владельцам дефектных “Нив” о необходимости посетить сервисный центр.

На машинах заменят изоляцию проводки и заново протянут кабель. Проверку будут проводить бесплатно.

По материалам Газета по-Украински
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