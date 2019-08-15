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Аудиторы ГФС обеспечили поступление более 6 млрд грн в бюджет

Аудиторы ГФС обеспечили поступление более 6 млрд грн в бюджет

В январе-июле 2019 года подразделения аудита Фискальной службы провели 2,8 тыс. плановых проверок налогоплательщиков, 7,5 тыс. внеплановых проверок и 2,0 тыс. встречных сверок.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

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В частности, по результатам проверок финансовых учреждений, которых провели 132, доначислено 518,8 млн гривен.

По результатам контроля за соблюдением требований валютного законодательства доначислено пени за нарушение сроков расчетов в сфере ВЭД на общую сумму 315,3 млн грн., а также налога на прибыль с иностранных юридических лиц на общую сумму 207,2 млн гривен.

В целом по результатам контрольно-проверочной работы доначислено в бюджет 22,7 млрд грн., из которых согласовано 6,7 млрд грн. (в т.ч. основного платежа по налогу на прибыль – 1 699,3 млн грн., НДС – 1 912,3 млн гривен).

Реальный вклад подразделений аудита по обеспечению поступлений в бюджет составил 6024 млн грн.

По материалам Фискальная служба
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