Аудиторы ГФС обеспечили поступление более 6 млрд грн в бюджет

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В январе-июле 2019 года подразделения аудита Фискальной службы провели 2,8 тыс. плановых проверок налогоплательщиков, 7,5 тыс. внеплановых проверок и 2,0 тыс. встречных сверок.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Читайте также: В ГФС назвали зарплату начальства
В частности, по результатам проверок финансовых учреждений, которых провели 132, доначислено 518,8 млн гривен.
По результатам контроля за соблюдением требований валютного законодательства доначислено пени за нарушение сроков расчетов в сфере ВЭД на общую сумму 315,3 млн грн., а также налога на прибыль с иностранных юридических лиц на общую сумму 207,2 млн гривен.
В целом по результатам контрольно-проверочной работы доначислено в бюджет 22,7 млрд грн., из которых согласовано 6,7 млрд грн. (в т.ч. основного платежа по налогу на прибыль – 1 699,3 млн грн., НДС – 1 912,3 млн гривен).
Реальный вклад подразделений аудита по обеспечению поступлений в бюджет составил 6024 млн грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как часто украинцы меняют свои автомобили (инфографика)7 ч. назад - 9192 11
Владельцам «еврономеров» дадут последнюю отсрочку6 ч. назад - 3366 11
Украинцам готовят индивидуальное декларирование доходов4 ч. назад - 2672 6
В Британии зарядных станций для электромобилей больше, чем топливных АЗС9 ч. назад - 1051 4
Названы аэропорты с самым дорогим таксиВчера, 12:06 - 2545 4
Как часто украинцы меняют свои автомобили (инфографика)7 ч. назад - 9192 11
Что будет в новых договорах на отопление и воду5 ч. назад - 4348 1
Как уровень образования влияет на зарплату в УкраинеВчера, 15:29 - 3820
Владельцам «еврономеров» дадут последнюю отсрочку6 ч. назад - 3366 11
Со скольки лет можно оформлять биометрический паспорт ребенкуВчера, 16:42 - 3347
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг СолнцаОколо часа назад - 54
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 1639 3
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС13.08.2019, 15:34 - 7901 5
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 1266
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 1614