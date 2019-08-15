0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 7 0

Ford планирует создать электрокар на базе электропикапа Rivian

Ford планирует создать электрокар на базе электропикапа Rivian

Компания Ford планирует выпустить электрокар на платформе електропикапа Rivian R1T. Ривиан спровоцировал немалый интерес автомобилистов своей уникальной архитектурой кузова.

Вероятность такого сотрудничества автогигант рассматривает после инвестирования $500 млн в стартап.

В результате сотрудничества должен появиться внедорожник или электрокар в другом кузове, но не пикап.

“Вы не должны предполагать, что это будет пикап. Внедорожник – очень вероятен. Для нас было бы контрпродуктивно пытаться сделать то, что у них (Rivian, авт.) уже есть”, – заявил главный исполнительный директор Ford Джеймс Хакетт.

Менеджер говорит, что компания планирует наладить производство своих автомобилей на заводе Rivian в Иллинойсе. Но это после того, как он будет “отвечать критериям сборки Ford”.

Между тем известно, что сейчас для американского автогиганта есть три основных направления развития бренда. Первый – выпуск серийного электрокара на собственной платформе. Также производство машин в Европе в MEB-платформе от Volkswagen. Закрывает актуальный стратегический пакет компании – углубление партнерства с Rivian.

По материалам Газета по-Украински
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.