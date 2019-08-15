Ford планирует создать электрокар на базе электропикапа Rivian

Компания Ford планирует выпустить электрокар на платформе електропикапа Rivian R1T. Ривиан спровоцировал немалый интерес автомобилистов своей уникальной архитектурой кузова.

Вероятность такого сотрудничества автогигант рассматривает после инвестирования $500 млн в стартап.

В результате сотрудничества должен появиться внедорожник или электрокар в другом кузове, но не пикап.

“Вы не должны предполагать, что это будет пикап. Внедорожник – очень вероятен. Для нас было бы контрпродуктивно пытаться сделать то, что у них (Rivian, авт.) уже есть”, – заявил главный исполнительный директор Ford Джеймс Хакетт.

Менеджер говорит, что компания планирует наладить производство своих автомобилей на заводе Rivian в Иллинойсе. Но это после того, как он будет “отвечать критериям сборки Ford”.

Между тем известно, что сейчас для американского автогиганта есть три основных направления развития бренда. Первый – выпуск серийного электрокара на собственной платформе. Также производство машин в Европе в MEB-платформе от Volkswagen. Закрывает актуальный стратегический пакет компании – углубление партнерства с Rivian.