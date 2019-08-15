Ford планирует создать электрокар на базе электропикапа Rivian

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Компания Ford планирует выпустить электрокар на платформе електропикапа Rivian R1T. Ривиан спровоцировал немалый интерес автомобилистов своей уникальной архитектурой кузова.
Вероятность такого сотрудничества автогигант рассматривает после инвестирования $500 млн в стартап.
В результате сотрудничества должен появиться внедорожник или электрокар в другом кузове, но не пикап.
“Вы не должны предполагать, что это будет пикап. Внедорожник – очень вероятен. Для нас было бы контрпродуктивно пытаться сделать то, что у них (Rivian, авт.) уже есть”, – заявил главный исполнительный директор Ford Джеймс Хакетт.
Менеджер говорит, что компания планирует наладить производство своих автомобилей на заводе Rivian в Иллинойсе. Но это после того, как он будет “отвечать критериям сборки Ford”.
Между тем известно, что сейчас для американского автогиганта есть три основных направления развития бренда. Первый – выпуск серийного электрокара на собственной платформе. Также производство машин в Европе в MEB-платформе от Volkswagen. Закрывает актуальный стратегический пакет компании – углубление партнерства с Rivian.
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