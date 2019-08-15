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Сотрудники SoftBank получат до $20 млрд для инвестфонда

Сотрудники SoftBank получат до $20 млрд для инвестфонда

Японский холдинг SoftBank выделит до $20 млрд на то, чтобы его сотрудники могли вложить эти средства в новый инвестиционный фонд компании Vision Fund, о запуске которого стало известно в июле.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Спешка объясняется желанием SoftBank завершить создание фонда в условиях нестабильных рынков.

Однако от имени своих сотрудников, которых насчитывается около 400 человек, SoftBank собирается вложить только $15 млрд. По словам осведомленных источников, основатель SoftBank миллиардер Масаеси Сон может лично предоставить половину суммы, которую компания собирается выделить для сотрудников.

По словам источников издания, компания уже практиковала кредитование сотрудников в первом инвестфонде. Руководители SoftBank признали, что такой подход сделает сотрудников более ответственными, поскольку они могут потерять доли в случае увольнения или если совершат безрассудную сделку, говорят осведомленные источники.

По материалам Mind
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