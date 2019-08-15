Что ждать от курса на этой неделе?

За неделю курс доллара к гривне изменился на разных сегментах валютного рынка разнонаправленно и при этом совсем незначительно, консолидация вблизи текущих уровней продолжается.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ,вырос с 25,09 грн до 25,14 грн (+0,2%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании«Укрдилинг», за это же время изменился с 25,19/25,22 до 25,18/25,22 (-0,04%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 25,12/25,43 до 25,11/25,39 (-0,05%/-0,2%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,3% до 1,1% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой, что свидетельствует о стабилизации ситуации в секторе наличной валюты.

“То, что в течение недели курс доллара изменился незначительно и в разных направлениях, а предложение на межбанке за неделю и вовсе не изменилось, свидетельствует о стабилизации курса на текущих уровнях и позволяет предположить, что в краткосрочной перспективе вблизи этих уровней доллар и останется”, – объясняет для читателей Finance.ua Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

По прогнозам эксперта, на начавшейся неделе стоит ожидать значительных изменений доллара к гривне.

“Доллар на межбанке может торговаться вблизи 25,2 грн, а наличный доллар в банках около 25,1/25,3 грн”, – отмечает Иосуб.