Что ждать от курса на этой неделе?

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За неделю курс доллара к гривне изменился на разных сегментах валютного рынка разнонаправленно и при этом совсем незначительно, консолидация вблизи текущих уровней продолжается.
Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ,вырос с 25,09 грн до 25,14 грн (+0,2%).
Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании«Укрдилинг», за это же время изменился с 25,19/25,22 до 25,18/25,22 (-0,04%).
Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 25,12/25,43 до 25,11/25,39 (-0,05%/-0,2%).
При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,3% до 1,1% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой, что свидетельствует о стабилизации ситуации в секторе наличной валюты.
“То, что в течение недели курс доллара изменился незначительно и в разных направлениях, а предложение на межбанке за неделю и вовсе не изменилось, свидетельствует о стабилизации курса на текущих уровнях и позволяет предположить, что в краткосрочной перспективе вблизи этих уровней доллар и останется”, – объясняет для читателей Finance.ua Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.
По прогнозам эксперта, на начавшейся неделе стоит ожидать значительных изменений доллара к гривне.
“Доллар на межбанке может торговаться вблизи 25,2 грн, а наличный доллар в банках около 25,1/25,3 грн”, – отмечает Иосуб.
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