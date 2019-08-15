$410 в обе стороны: МАУ распродает билеты на Киев-Бангкок

МАУ выставила цену $410 в обе стороны на билеты эконом-класса на прямые рейсы между Киевом и Бангкоком.

Билеты по скидке можно купить – до 22 августа, если выбрать вылеты 26 августа, 28 августа или 29 августа.

Вернуться обратно в Украину можно в любую дату. Вылеты из Киева по средам, четвергам, субботам и воскресеньям, вылеты из Бангкока по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Самые дешевые билеты Киев-Бангкок продаются по тарифу Economy Light.

Что они предусматривают – возможность обмена или возврата билета после уплаты штрафа.

Что включено в цену:

бесплатное питание.

перевозка ручной клади с габаритами до 55х40х20 см и весом до 7 кг, личной вещи с габаритами до 40х30х10 см и весом до 5 кг, а также одного места багажа весом до 23 кг.

Забронировать билеты на прямые рейсы Киев-Бангкок можно на сайте МАУ.

Справка Finance.ua

Ранее сообщалось, что авиакомпания МАУ ввела новую услугу.