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В Финляндии разоблачили отмывание средств на сумму около 140 млн евро

В Финляндии разоблачили отмывание средств на сумму около 140 млн евро

Центральная криминальная полиция Финляндии раскрыла исторически большое отмывание денег, во время которого было отмыто средств на сумму около 140 млн евро.

Об этом сообщает Yle.

По делу предъявлено обвинение двум гражданам Эстонии. Полиция считает, что отмытые деньги принадлежат российской организованной преступной группировке. Представителей группировки, однако, не удалось привлечь в Финляндии к ответственности.

По словам инспектора уголовной полиции Ярмо Койстинена, речь идет о крупнейшем в истории Финляндии отмывании средств – их отмывали через финскую строительную компанию.

Дело начали расследовать в 2014 году. Под подозрение попала деятельность финской строительной фирмы HTR Talonrakennus Oy, которой управляли двое эстонцев.

В 2014 году на счета фирмы в банках Nordea и Danske Bank всего через несколько месяцев было перечислено около 140 млн евро. Банки обратились в полицию из-за подозрительных переводов.

Обвиняемые эстонцы отрицают вину. На полицейских допросах они рассказали, что деньги связаны с проектом строительства дорог в российской Карелии.

Следствие установило, что деньги принадлежат подставным российским компаниям и взяты из банков, которые были в России закрыты по подозрению в отмывании денег.

По материалам Економічна Правда
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